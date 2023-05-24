«Умирать на собираюсь»: Лукашенко рассказал о своей болезни

Как заявил белорусский лидер, он переболел аденовирусом. При этом впервые слухи о заболевании Лукашенко появились после визита в Москву на парад 9 мая, когда он срочно покинул российскую столицу, не оставшись на организованный президентом Путиным торжественный завтрак. После этого белорусский президент не появлялся на публике до 15 мая, когда посетил центральный командный пункт военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Все слухи о своем здоровье Александр Лукашенко назвал досужими рассуждениями. Президент Беларуси заявил: «Умирать я не собираюсь, и вы будете со мной мучиться еще очень долго». Как подчеркнул белорусский лидер, обычно на лечение у него уходит три дня, но в этот раз процесс затянулся ввиду обилия мероприятий, которые нужно было посетить (субботник, День Победы, поездки в Гродно и Гомель).