Председатель Конституционного суда продемонстрировал президенту России копию французской карты XVII века, составленную при Людовике XIV.

Зорькин сделал это, чтобы наглядно опровергнуть заявления украинских властей об истории «древней Украины».

Как подчеркнул глава Конституционного суда, ранее на месте Украины существовало два региона: Речь Посполитая и Казакия. Далее располагалось большое российское царство.

На это президент России ответил согласием и подчеркнул, что в свое время Украина входила в состав Речи Посполитой в ее нынешних границах.

Спустя некоторое время Украина присоединилась к Московскому царству. Далее после октябрьской революции 1917 года образовались, по словам Путина, «квазигосударства», к которым относится Украина.

Российский лидер отметил, что именно советская власть создала советскую Украину — и это исторический факт, поскольку доподлинно известно, что до этого никакой Украины в истории человечества не существовало.