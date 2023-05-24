Польским фурам запретят ездить по России и заправляться дешёвым бензином

Обязывающий следующие в нашу страну грузы перегружать на российские фуры в пунктах таможенного пропуска.

С проектом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы https://sozd.duma.gov.ru/bill/364339-8

Кроме того, для грузовиков из Польши в проекте содержится запрет на заправку топливом на российских АЗС по нашим ценам.

Цены для таких автомобилей будут установлены на уровне действующих в Евросоюзе.

В случае реализации этих мер, предложенных на днях в заявлении спикера Госдумы Володина, более 2000 международных транспортных компаний Польши потерпят существенные убытки, большинство из которых, вероятно, ждёт банкротство.