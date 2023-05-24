Как почистить белые кроссовки: зубная паста вместо дорогих средств

Точнее, все, что нужно, это средство для мытья посуды и зубная паста.

Звучит странно, но это очень эффективно.

Просто нанесите небольшое количество средства для мытья посуды на внешний материал кроссовок и вотрите его влажной зубной щеткой или щеткой для мытья посуды.

Когда вы поработаете со всеми пятнами, оставьте мыло на несколько минут.

Затем можно протереть обувь тряпкой с небольшим количеством воды.

Чтобы придать вашим белым кроссовкам последний штрих, повторите ту же процедуру, нанеся на кроссовки зубную пасту.

Это домашнее средство отлично подходит для скрабирования, поскольку содержит мелкие абразивные частицы.

Они механически удаляют налет при чистке зубов и грязь при чистке обуви.

Вместо пасты и не менее эффективно использован зубной порошок.