Ирина Шейк посетила вечеринку на Каннском кинофестивале в прозрачном нижнем белье и бриллиантах

"Я знала, что так много людей будут критиковать это. Но я думаю, что люди оглянутся на это через пару лет и изменят свое мнение ", - сказала она.

Бриллианты — и нижнее белье — лучшие друзья девушки.

Ирина Шейк доказала это на Каннском кинофестивале 2023 года в понедельник, когда ее сфотографировали в отеле Martinez, одетую в то и другое как часть обнажающего наряд Gucci.

Она надела сетчатый бюстгальтер и нижнее белье—стринги в тон - оба с монограммой Gucci, — прикрытые сетчатой комбинацией с бриллиантами, спускающейся по груди от выреза.

Модель также добавила сетчатые перчатки, чулки до колен, красную помаду и черные солнцезащитные очки.

Выступая с CNN во время фестиваля, Шейк объяснила, что она и ее мода "эволюционировали" за последнее десятилетие.

"Это новое время с новым видением, и я хотела использовать момент и другие наряды, чтобы повеселиться, быть свободной и выразить другую сторону своей личности и творчества", - сказала она.

Шейк также добавила, что, хотя когда-то она нервничала на красных дорожках, теперь этого не происходит.

"Я чувствую себя более комфортно в собственной шкуре, и я хотела, чтобы мой гардероб в Каннах показал, что я могу быть мамой — я могу быть работающей мамой — и при этом выглядеть, быть стильной и самовыражаться", - сказала она.