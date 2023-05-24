34-летний белорус при возвращении из Литвы пытался ввезти в Беларусь гашиш

В ГТК уточнили, что служебная собака учуяла у пытавшегося въехать на территорию Беларуси мужчины возможное наличие наркотических веществ.

При дальнейшем досмотре гродненские таможенники обнаружили во внутреннем кармане безрукавки три свёртка, обмотанных синей изолентой, а под внутренней подкладкой бейсболки - ещё часть спрессованного вещества растительного происхождения.

Эксперт Лидского межрайонного отдела управления ГКСЭ по Гродненской области впоследствии установил, что белорус пытался ввезти около 17 грамм гашиша на территорию Беларуси из Литвы.

По факту произошедшего Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 328-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).