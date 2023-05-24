Пять лет Робин Гринфилд не пользуется туалетной бумагой и нашёл ей замену

Житель Эшвилла (Северная Каролина, США) выращивает растение, известное как голубой шпорцевый цветок (плектранус или шпорник).

Листья этого цветка удивительно похожи на листочки туалетной бумаги и по размеру, и по текстуре.

Робин подсчитал, что сэкономил уже тысячи долларов, не тратясь на туалетную бумагу.

Это очень выгодно, когда заменитель бумаги сам по себе произрастает в горшке. Кроме того, мужчина не без оснований утверждает, что подобный отказ от бумаги идёт на пользу нашей планете.

Теперь Робину хочется, чтобы как можно больше людей осознали прелесть неожиданного применения плектрануса.

Он создал некоммерческую организацию и совершает поездки, рассказывая народу, как полезен отказ от бумаги в пользу цветка.

Он раздаёт черенки чудо-цветка, чтобы любой желающий мог начать выращивать свою собственную туалетную бумагу.