Днём 24 мая депутаты парламента Республики Крым единогласно проголосовали за национализацию квартиры президента Украины Владимира Зеленского, которая расположены в городе Ялта, входящем в состав России. Также крымские парламентарии единогласно одобрили национализацию собственности украинских чиновников и олигархов.

Накануне глава крымского правительства Сергей Аксенов поблагодарил лидера местного парламента Владимира Константинова за работу, проделанную в сфере национализации собственности Зеленского на полуострове.