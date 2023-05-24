Персонаж, изображённый на фреске 1937 года, держит в руках смартфон

Произведение искусства было создано художником Умберто Романо в 1937 году, а показывает оно ещё более старые времена — 17 век.

Вот только нельзя не обратить внимание на одного из персонажей. Этот коренной американец держит в руках предмет, уж больно похожий на смартфон.

Даже положение пальцев мужчины указывает на то, что он, кажется, листает страницы какого-либо приложения.

К сожалению, художник скончался в 1982 году, задолго до появления смартфонов, а потому не представляется возможным спросить у него, что за предмет он вложил в руки персонажу на фреске.

Однако, историк Дэниел Краун считает, что о путешествиях во времени речь всё-таки вести не стоит.

Скорей всего, в руках мужчины мы видим зеркальце, которое ему вручил кто-то из переселенцев. Или же это подобие ножа или клинка, с изображением которого живописец не совсем справился.