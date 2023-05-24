Психосексолог вышла в свет с игрушкой для взрослых вместо ожерелья

Дело было даже не только в довольно открытом платье модницы, а в том аксессуаре, который она надела на шею. Смелая дама использовала секс-игрушку вместо ожерелья.

Но и это было ещё не всё.

В руках Шантель несла прозрачный клатч, который являл на всеобщее обозрение содержимое — ещё несколько игрушек для взрослых.

Обычно такие предметы хранятся в запертых шкафах, а уж никак не в прозрачных сумочках.

Можно по-разному отнестись к пикантному выходу в свет, который устроила Шантель, но сама она убеждена, что мода должна идти рука об руку с сексуальным благополучием.