В Google объяснили, как нужно заряжать смартфон с Android: большинство пользователей делают это неправильно

Они рекомендуют установить настройки таким образом, чтоб батарея заряжалась максимум на 90%.

Поскольку включенный Wi-Fi и модем ускоряют разрядку телефона, их стоит отключать на время зарядки и в те периоды, когда данные функции не используются.

Еще одно правило – не отключать адаптивную батарею и оптимизацию аккумулятора при пользовании устройством.

В этом случае приложения будут использовать аккумулятор смартфона только в то время, когда это необходимо.