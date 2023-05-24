Совфед России одобрил денонсацию Договора об обычных вооружениях в Европе

Днём среды, 24 мая, стало известно, что сенаторы Совета Федерации РФ одобрили предложение Владимира Путина о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), ранее внесённое российским президентом на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к документу утверждается, что данное решение Путина спровоцировано бесконтрольным расширением блока НАТО.

Также в тексте утверждается, что выход России из ДОВСЕ направлен на защиту российских национальных интересов и защиту государственного суверенитета.