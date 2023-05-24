ПЦУ перешла на новый календарь с празднованием Рождества 25 декабря

24 мая украинский телеканал "Громадське" опубликовал новый репортаж, в котором сообщил, что руководство образовавшейся в результате церковного раскола в Украине ПЦУ приняло решение о переходе на новый календарь, который предполагает празднование православного Рождества 25 декабря, в один день с католическим.

Вместе с тем празднование Покрова Пресвятой Богородицы в Православной церкви Украины перенесут на 1 октября, а Крещение Господне - на 6 января.

Празднование Троицы и Пасхи должны остаться без изменений.