Песков ответил на вопрос про «дырявые границы» в Белгородской области

Первым вопрос о состоянии охраны российских рубежей в российско-украинском приграничье поднял губернатор Гладков после прорыва ДРГ ВСУ во вторник, 23 мая.

«В рамках СВО ведется очень сложная напряженная работа. И в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — сказал Песков.

Многие политики в день инцидента призвали правительство РФ усилить работу пограничников в регионе, а также решить вопрос о вооружении территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах, где не исключены подобные прорывы и в дальнейшем.