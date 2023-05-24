Пожилой мужчина заблудился в лесу вблизи деревни Цыганы Городокского района

В ведомстве уточнили, что вчера поздно вечером, 23 мая, в 21:14 женщина обратилась за помощью к спасателям, заявив, что её родственник заблудился в лесном массиве вблизи деревни Цыганы Городокского района Витебской области, после чего к месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения МЧС.

Спасатель Тимур Потапенко сообщил, что от места, где примерно заблудился мужчина, идёт две дороги, одна в сторону города Городка, а вторая к агрогородку Зароново, однако обследовав местность, ведущую в город, сотрудники мужчину не обнаружили и приступили к поиску в другом направлении.

Отмечается, что сотрудники МЧС во время поиска поддерживали связь с заблудившемся в лесу пожилым мужчиной по телефону, но он не смог полноценно объяснить своё местоположение спасателям.

На поиски мужчины было привлечено 3 единицы техники МЧС и 11 человек личного состава, которые периодически подвали сигналы автоцистерны и спустя время пожилой мужчина услышал звук и вышел на поле.

После обнаружения мужчина был в нормальном состоянии, медицинская помощь ему не понадобилась.