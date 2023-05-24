Цветоводы объяснили, как привести в чувство петунию после ливня или града

Когда непогода закончится, поврежденные побеги растения нужно удалить. Можно даже попробовать укоренить их.
Если цветок сильно поврежден, нужно срезать практически всю макушку. Петунии живучи и вскоре выпустят новые побеги.
Почву после непогоды нужно разрыхлить, а заодно провести профилактику против грибка при помощи фунгицидного препарата.
Не будет лишней в таких обстоятельствах и подкормка растения. Для этой цели лучше всего использовать селитру либо мочевину.
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