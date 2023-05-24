Почему не стоит выбрасывать дырявое ведро: забавные и полезные лайфхаки для дачников

Если емкость прохудилась, не стоит спешить выбрасывать ее. Такое ведро вполне можно использовать для переноски урожая овощей.

При наличии небольших дырок морковь, картошка, свекла, собранные на грядках, останутся в ведре, а лишняя земля будет высыпаться.

Если дырки большие, на дно можно положить металлическую сетку. Такое ведро можно закопать в месте постоянного скопления воды, например, под водосточной трубой.

Получится полость, в которую будет попадать влага. А луж сверху при таком варианте не будет.