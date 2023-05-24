Агрономы объяснили, как правильно прореживать петрушку, чтобы вырастить богатый урожай

В целом такая процедура повторяется дважды за сезон. Начинать прореживание можно, когда у растения появилось 2-3 листочка.
Суть прореживания заключается в выдергивании лишних проростков. В результате между растениями должно образоваться расстояние в 3 см.
Когда на кустиках появится по 7-8 листочков, прореживание нужно повторить. На этот раз между растениями должно остаться уже по 7 см.
Лишние растения, вырванные при прореживании, можно отправить в компостную яму, но нельзя оставлять на грядках.
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