Дуда призвал соотечественников возвращаться в Польшу из дорогого Лондона

При этом он поблагодарил диаспору за поддержание и культивирование польских обычаев и традиций.

Тем не менее, президент попросил соотечественников заглядывать в родные пинаты.

Он напомнил, что во время его первой поездки в Лондон в 2014 году в качестве кандидата в президенты он тоже призывал сограждан возвращаться в Польшу, но тогда его слова восприняли «почти с возмущением».

Теперь же, добавил Дуда, «благодаря быстрому развитию экономики Польша всё больше приближается к западноевропейскому уровню жизни».

Как отмечает популярный телеграм-канал «Варшавская русалка», поляки и сами уже уезжают из королевства, «всему виной рост стоимости жизни».

Поляки стали второй по величине национальной группой среди иностранцев, проживающих в этой стране, и до недавнего времени в Великобритании их доля составляла 23 процента. иммигрантов из ЕС.

Многие из вернувшихся говорят, что скорость, с которой растут цены в Англии, ужасает, «другое дело — дешёвая Польша».

Отмечается, что возвращаются в основном сотрудники IT-сферы.