Опасно для психики: медики Америки бьют тревогу из-за влияния соцсетей на детский мозг

Новое рекомендательное письмо от главного хирурга США предупредило общественность страны о такой неотложной проблеме общественного здравоохранения, как использование социальных сетей и психическое здоровье молодежи.

Доктор Вивек Х. Мурти призывает провести дополнительные исследования, чтобы определить степень воздействия соцсетей на психическое здоровье молодых людей.

Мурти утверждает, что "отсутствие прозрачности" у технологических компаний создало "барьеры для понимания полного охвата и масштаба влияния социальных сетей на психическое здоровье" пользователей. Особенно, если речь идет о подростках.

Он призывает компании, работающие в социальных сетях, уделять приоритетное внимание безопасности и конфиденциальности в дизайне своих продуктов и обеспечивать соблюдение минимальных возрастных требований.

На большинстве платформ минимальный возраст пользователя составляет 13 лет. По мнению Мурти, в таком возрасте рано погружаться в виртуальный мир. Это - возраст, когда "дети развивают свою индивидуальность, свое самоощущение".

Доктор подчеркнул, что возраст от 10 до 19 лет - тот чувствительный период, когда формируется идентичность молодежи, что делает ее восприимчивой к социальному давлению и мнению сверстников.

Он предлагает варианты действия в этом направлении: разработать политику, которая ограничит доступ к потенциально опасному контенту, разработать учебные программы по цифровой и медиаграмотности в школах и увеличить финансирование соответствующих исследований.

Мурти также призвал родителей моделировать ответственное поведение детей в соцсетях.

Психологи утверждают, что развитие мозга у подростков начинается примерно в возрасте 10 лет и продолжается до раннего взросления. Потому сайты, которые используют кнопки "нравится" и искусственный интеллект для поощрения чрезмерной прокрутки, "могут быть опасны для развития мозга".

Митчелл Принстайн, доктор философии, подчеркнул:

Время, когда большинство детей получают доступ к социальным сетям, на самом деле является одним из самых чувствительных периодов развития нервной системы.

В среднем подростки пользуются социальными сетями по 3,5 часа в день, причем многие проводят там более семи часов в день.