Сто лет гонке во французском Ле-Мане: почему самый первый заезд таковым даже не считался

Одна из масштабных проверок автомобилей на выносливость состоялась в Ле-Мане 100 лет назад. Сегодня даже трудно представить, что участники мероприятия вынуждены были ездить вокруг города по сельским дорогам Франции.

Мероприятие 1923 года было задумано как демонстрация долговечности серийных автомобилей и включало автомобили, оснащенные крыльями, подножками, зеркалами заднего вида и клаксонами, сообщает Аutos.yahoo.com.

Автомобили с двигателем объемом более 1100 куб. см должны были иметь четыре “удобных” сиденья. Стартовало поле из 33 машин. Из них 30 были построены во Франции, - уточняет издание.

До сегодняшнего дня дожили только два из тех автопроизводителей: Bentley и Bugatti. Организатором мероприятия выступил автомобильный клуб л'Уэста (ACO). Регламент соревнований был сумбурным, и было ясно одно: это не гонка.

Либо так считалось до момента, пока не был опущен флаг. Лидеры гонки - три Chenard-Walckers и единственный 3—литровый Bentley Sport - неслись сломя голову по холмистой местности, - утверждает Аutos.yahoo.com.

“Дороги” в сельской местности Франции в то время в основном были узкими и грунтовыми. Град и дождь превратили их в усеянную камнями жижу. Но гонщики продолжали сражаться.

Когда камень пробил топливный бак "Бентли" Джона Даффа и у него закончился бензин на трассе, он каким-то образом добрался до боксов пешком. Его товарищ по команде Фрэнк Клемент реквизировал полицейский велосипед и проехал "Ла Сарт" наперекор дорожному движению с двумя канистрами бензина на шее, - отмечают исторические хроники.

Водителям также помогала французская армия, установив ацетиленовые прожекторы. В перерывах между шумом двигателей и дизельных генераторов зрители наслаждались классической музыкой, звучавшей по коротковолновым радиоприемникам, мелодии транслировались с самой Эйфелевой башни.

В палатке прото–гостеприимства, где все водители могли обсохнуть и отдохнуть, было съедено 150 галлонов супа, 50 цыплят и - это же Франция! - выпито 450 бутылок шампанского.

Из-за аэродинамического преимущества большинство автомобилей ездили с опущенными ветровыми стеклами. И все же большинство пилотов этих автогонщиков с открытым верхом не носили защитных очков. Защита головы состояла из матерчатых “шлемов”.

Шокирующие 30 из 33 стартовавших финишировали в первом Ле-Мане. Клемент установил рекорд первого круга соревнований на Bentley, преодолев дистанцию в 10,7 мили в Ла-Сарте за 9 минут 39 секунд. “Победившая” Шенар-Уолкер преодолела 128 кругов за 24 часа.

ACO разработала первую гонку в Ле-Мане как часть трехлетнего теста на выносливость, который будет проводиться ежегодно. Средняя скорость участников и общая дистанция были сопоставлены со сложной формулой классификации, учитывающей объем двигателя.