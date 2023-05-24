Жизнь в коробочке: почему молодые женщины и девушки одержимы поиском онлайн-эстетики

Мы живем в век эстетики. Каждую вторую неделю в тренде появляется новая эстетика, воплощенная в определенном термине, который описывает образ жизни, личный стиль, настроение, а в некоторых случаях и идентичность.

Пользователи TikTok, особенно молодежь, с первых дней существования соответствующего приложения размещали ярлыки на подгруппах, с которыми они себя идентифицируют. Один человек определял тенденцию или эстетику, публиковал об этом посты, и внезапно это появлялось повсюду.

После пандемии распространение эстетики резко возросло. Теперь каждый может найти свою нишу в Интернете. Мечтаете однажды пожить на ферме, выпекая собственную закваску? Тогда вы определенно cottagecore, и вот как вам нужно действовать, что следует купить и что от вас ожидают публикации в соцсетях.

Нравится пилатес и розовый цвет? Тогда вы розовая принцесса пилатеса, поэтому купите соответствующий набор для тренировок (розовый), коврик для йоги (тоже розовый) и возьмите на себя обязательство вставать в 7 утра, делать мостики для бедер на указанном коврике перед работой. Затем выпейте зеленый сок.

Сделав выбор, многие идут ва-банк. Аккаунты многих женщин и девушек в социальных сетях — и, надо полагать, по крайней мере часть их реальной жизни — почти исключительно посвящены выбранной ими эстетике.

Влиятельные люди не просто одеваются как Бритни Спирс и Пэрис Хилтон - они действительно отождествляют себя с духом начала 2000-х, который вызывают их наряды.

Женщины, которые называют себя cinnamon girls, не просто любят мрачные цвета, ведут дневники - они испытывают глубокие чувства, которые эстетика делает основной характеристикой.

Для некоторых чистоплотных девушек их эстетика даже заставила их ценить свою женственность, потому что это часть тренда. Например, одна из адептов такого движения показывает, как она готовит напиток розового цвета. А также - розовую косметику, блокноты, тренировочный набор.

Я просто девушка, - подписала она снимок.

Со стороны кажется, что что порою пользователям даже трудно себя идентифицировать: то они "ванильные девушки", то Барби, то мамы-хиппи.

В TikTok различная эстетика мелькает также в вихре продуктов и флюидов. Но психологи уверены: под этим якобы глянцем скрывается глубокая тоска. Женщины, публикующие такие видео, практически кричат: кем я должна быть?..

Эксперты считают, что онлайн-эстетика заставляет молодых женщин и девушек помещать себя в аккуратные коробочки. Коробка может меняться, можно перепрыгивать из одной в другую, но это все равно коробка.

Зачем вообще нужно претендовать на эстетику? Является ли все это игрой ради мужественности в социальных сетях, или все гораздо глубже?

Желание вписаться в общество или навесить на себя ярлык - это не новая концепция, - отмечает доктор философии Майкл Спичер.

По его мнению, стремление к тому, чтобы наклеить на себя ярлык и поместить себя в аккуратную коробку, у подростков не изменилось; возможно, оно просто эволюционировало. И это - один из способов себя контролировать.

На первый взгляд это может показаться безобидным. Игра с индивидуальностью и принадлежностью онлайн, например, только розовому цвету или определенному типу одежды, может создать чувство принадлежности.

Но при этом психологи советуют не терять свою эстетику: