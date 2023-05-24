Проснулась знаменитой: мать-одиночка сумела написать великий гавайский роман

Американка Жасмин Иолани Хейкс вступила в судебный процесс, чтобы получить права на свой роман. Она наняла адвоката для ведения переговоров о своем освобождении по контракту.

Жизненная история этого автора необычна. Когда Жасмин Иолани Хейкс был 21 год, она была матерью-одиночкой, у нее не было своего жилья. Но, так как она жила в Хило на Гавайях, проводила дни с маленькой дочерью на пляже.

Это было единственное бесплатное место, куда я могла ее отвезти, - призналась писатель. Я просто сидела и наблюдала за самолетами и задавалась вопросом: куда они направляются? Мне нужно было что-то сделать для своей дочери, кроме того, чтобы просто выжить.

Хейкс никогда не покидала Гавайи, но при этом очень любила читать. В старших классах она расставляла книги по полкам в местной библиотеке и читала без конца - романы о любви, исторические, триллеры.

Однако ни в каких изданих не находила ничего подобного, что переживала она сама.

Подобно главной героине Хи'и в ее потрясающем новом романе “Хула”, Хэйкс чувствовала себя чужой в своем доме.

“Хула” - это замысловато выстроенный роман, охватывающий десятилетия, в котором звучит коллективный голос, а также рассказывается глубоко личная и разрушительная история Хи'и о попытках найти свой путь.

Путь Хейкс к публикации был столь же извилистым. Более десяти лет она писала, перестраивалась и боролась. Стала мамой во второй раз.

Когда у меня появились мои девочки, мое желание быть настолько хорошей матерью, насколько я могла бы быть, потребовало от меня посмотреть на своих родителей и бабушек-дедушек. И я начала видеть эти модели поколений. Это ужасно, но я могу это переварить, - призналась автор.

Она взялась за роман не из личных амбиций, а потому, чтобы "попытаться выжить”.

Учитывая все другие, более материальные потребности, связанные с воспитанием маленьких детей, работа стоила немалых затрат.

Я всегда чувствовала себя очень виноватой, типа: "Зачем мне это нужно делать"? Это была очень, очень мучительная вещь, которая отнимала время, занимала пространство, - призналась писатель.

Хейкс начала писать на гавайском пиджине - языке, в окружении которого она выросла. Рукопись была быстро продана издательству Simon & Schuster's Scribner imprint, но затем редактор Хейкса уволился и забросил книгу.

Пару лет Хэйкс пыталась найти в Scribner кого-нибудь, кто мог бы помочь воплотить ее видение в жизнь, но в конце концов ей пришлось нанять адвоката. В итоге все сложилось.

Она хотела, чтобы ее сообщество имело возможность взглянуть на ту версию Гавайев, которую мы не знаем, - отмечают эксперты.

И оно, наконец, ее услышало: книга автора разошлась миллионным тиражом.