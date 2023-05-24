Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова скрывала новое замужество полтора года

При этом она не назвала ни имя своего избранника, ни даты свадьбы. Феофилактова только сказала, что расписалась с супругом в московском загсе.

37-летняя Евгения выбрала для торжества изысканное белое платье и простую гладкую прическу без фаты.

Первым мужем Феофилактовой стал участник «Дома-2» Антон Гусев. У пары родился сын Даниэль, но впоследствии брак распался из-за измены мужа с Викторией Романец.

Также у Феофилактовой был бурный роман с Маджидом Гиагиа в 2019 году, но тогда до свадьбы дело не дошло.