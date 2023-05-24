Зачем огородники накрывают огурцы крапивой: неожиданный способ увеличения урожая

Этот необычный метод помогает улучшить урожай, но только при условии, если используется правильно.

Для «крапивного одеяла» потребуются листья крапивы. Их насыпают на грядки таким образом, чтобы вся почва оказалась закрыта.

Слой крапивных листьев должен быть не меньше 5 см в толщину. Он будет защищать растение от потери влаги.

Крапива отгоняет от огурцов слизней и некоторых других вредителей, а со временем разлагается и превращается в органическое удобрение.