Дачники объяснили, для чего поливают морковь соленой водой: урожай вырастет вдвое

Секрет в том, что соль содержит полезные вещества, необходимые растению для активного роста и плодоношения.

В результате полив соленой водой решает сразу две задачи: дает растениям влагу и служит для них подкормкой.

Для приготовления раствора нужно растворить 1 ст.л. соли в 10 л воды, тщательно перемешивая состав.

Таким раствором нужно поливать морковь каждые 7-10 дней, но при этом следить за тем, чтобы жидкость не попала на листья.