Дачники раскрыли секрет выращивания лука без стрелок: старый деревенский метод до сих пор работает

Если это произойдет, все силы огородной культуры пойдут на рост зелени, а на головку уже ничего не останется.

Чтобы такого не произошло, необходимо грамотно подготовить посадочный материал. Для начала луковицы следует хорошенько просушить.

Затем их замачивают в растворе, приготовленном из 1 л воды и 1 ст.л. соли. В нем лук должен лежать 3 часа.

Далее луковицы промывают и на 2 часа кладут в слабый раствор марганцовки для дезинфекции, после чего снова моют и сушат.