Дачники раскрыли секрет выращивания лука без стрелок: старый деревенский метод до сих пор работает

Если это произойдет, все силы огородной культуры пойдут на рост зелени, а на головку уже ничего не останется.
Чтобы такого не произошло, необходимо грамотно подготовить посадочный материал. Для начала луковицы следует хорошенько просушить.
Затем их замачивают в растворе, приготовленном из 1 л воды и 1 ст.л. соли. В нем лук должен лежать 3 часа.
Далее луковицы промывают и на 2 часа кладут в слабый раствор марганцовки для дезинфекции, после чего снова моют и сушат.
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