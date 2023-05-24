Почему нельзя удалять лишайники с плодовых деревьев: садоводы рассказали об опасных последствиях

Мнение о том, что лишайники способны уничтожать плодовые деревья – всего лишь миф, причем довольно опасный.

На самом деле деревья, на которых появились лишайники, хуже плодоносят. Но лишайник селится только на ослабленных деревьях.

Это значит, что появление лишайник, как и мха – сигнал для садовода о том, что с деревом что-то не так и его нужно спасать.

Для начала необходимо осмотреть ствол и ветки на предмет признаков болезни, проредить крону, если она слишком густая.

Попытки устранить лишайник медным купоросом наносят и без того ослабленным деревьям дополнительный удар, обжигая их кору.