Почему нельзя удалять лишайники с плодовых деревьев: садоводы рассказали об опасных последствиях

Мнение о том, что лишайники способны уничтожать плодовые деревья – всего лишь миф, причем довольно опасный.
На самом деле деревья, на которых появились лишайники, хуже плодоносят. Но лишайник селится только на ослабленных деревьях.
Это значит, что появление лишайник, как и мха – сигнал для садовода о том, что с деревом что-то не так и его нужно спасать.
Для начала необходимо осмотреть ствол и ветки на предмет признаков болезни, проредить крону, если она слишком густая.
Попытки устранить лишайник медным купоросом наносят и без того ослабленным деревьям дополнительный удар, обжигая их кору.
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