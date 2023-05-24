Дачники объяснили, как избавиться от муравьев на участке без использования химии

Избавиться от них очень сложно, но есть один способ, который дает заметный эффект. Для его использования потребуется только одно аптечное средство.
Это нашатырный спирт, который необходимо разбавить водой в соотношении 1:10 и хорошо перемешать.
Полученный раствор следует вылить в муравейник или пролить им дорожки и места обитания насекомых.
Приятный бонус: нашатырь оказывает положительное влияние на огородные растения, а также отпугивает многих насекомых.
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