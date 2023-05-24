Дачники рассказали, в чем главная опасность мяты для огорода

Ароматная трава придает блюдам и напиткам освежающий вкус, оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

Но присутствие мяты в огороде несет определенную опасность. Дело в том, что она очень быстро разрастается.

Постепенно растение отвоевывает себе все новые и новые территории, а избавиться от нее намного сложнее, чем кажется.

Правда, эту проблему можно решить без особых усилий. Для этого достаточно вкопать в землю листья шифера в качестве заграждения либо сажать мяту в отдельные емкости, а не на грядки.