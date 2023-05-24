Дачный эксперт рассказал, чем подкормить виноград весной, чтобы урожай превзошел все ожидания

В этом время растению нужно помочь восстановить потерянные за зиму силы и восполнить запасы питательных веществ.
В качестве подкормки можно использовать смесь сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры. Для взрослых растений подойдет микс из сульфата натрия, суперфосфата и мочевины.
Поклонникам органических удобрений стоит подкормить виноград древесной золой, разведенной в воде. Такую смесь предварительно настаивают три дня.
Можно подкормить виноград настоем коровяка либо сорняков. Для этого растения заливают водой, настаивают пять дней и полвивают виноград под корень полученным средством.
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