Дачный эксперт рассказал, чем подкормить виноград весной, чтобы урожай превзошел все ожидания

В этом время растению нужно помочь восстановить потерянные за зиму силы и восполнить запасы питательных веществ.

В качестве подкормки можно использовать смесь сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры. Для взрослых растений подойдет микс из сульфата натрия, суперфосфата и мочевины.

Поклонникам органических удобрений стоит подкормить виноград древесной золой, разведенной в воде. Такую смесь предварительно настаивают три дня.

Можно подкормить виноград настоем коровяка либо сорняков. Для этого растения заливают водой, настаивают пять дней и полвивают виноград под корень полученным средством.