Агрономы рассказали, что нельзя сыпать в лунку при посадке картофеля: клубни будут очень мелкими

Яркий пример – древесная зола, которая стимулирует рост других культур, но в случае с картофелем дает обратный результат.

Если насыпать в лунку при посадке картофеля древесную золу, растение не сможет усваивать калий, а кислотность почвы понизится, что также нежелательно.

Лучше внести перегной весной под перекопку грядок или на крайний случай – во время посадки растения.

Но во втором случае к органике необходимо добавить удобрения, содержащие фосфор, калий и азот.