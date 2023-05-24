Садоводы рассказали, как посадить пионы весной, чтобы они восхитили своим цветением

Лучше всего сажать пионы весной, когда еще не стало слишком тепло. Это даст кустам возможность укорениться в земле до появления побегов.
Для посадки нужно сделать яму, размеры которой больше, чем у корневой системы растения. Между соседними кустами должно быть не менее метра.
В яму вносят ведро компоста или перегноя, добавляют туда сернокислый калий и суперфосфат по 80 г каждого плюс 2 стакана древесной золы.
Сверху насыпают примерно 20 см грунта и высаживают растение. Затем его поливают и мульчируют.
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