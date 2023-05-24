В возрасте 83 лет умерла «Королева рок-н-ролла» Тина Тёрнер

22:33 2023-05-24

Британский телеканал BBC сообщил, что 83-летняя американская певица Тина Тёрнер мирно ушла из жизни после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от швейцарского города Цюрих.

По данным BBC, в последние годы Тёрнер страдала от ряда проблем со здоровьем, включая рак, инсульт и почечную недостаточность.

«Моя жизнь была тяжелой, но я думаю, что это было прекрасное путешествие. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что дело не в том, что произошло, а в том, как ты с этим справлялся», — сказала однажды легендарная певица.

Журнал «Rolling Stone» назвал Тёрнер, являющуюся обладательницей восьми премий «Грэмми», одной из величайших певиц современности.

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