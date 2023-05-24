Тина Тернер умерла в Швейцарии после долгой болезни

Информацию об этом журналистам предоставил пресс-секретарь певицы. Тине Тернер было 83 года.
Артистка умерла в Швейцарии в собственном доме, расположенном недалеко от Цюриха в городе Кюснахт.
Сообщается, что перед смертью Тина Тернер долго болела. У нее случился инсульт, было диагностировано онкологическое заболевание.
В 2017 году певице сделали трансплантацию почки в связи с развившейся почечной недостаточностью. В последнее время Тина Тернер избегала публичности.
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