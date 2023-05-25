Bloomberg: самый богатый человек в мире Бернар Арно за сутки лишился 11 миллиардов долларов

Такие потери владелец LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton понес на фоне новостей о предстоящем падении спроса на предметы роскоши из-за проблем в американской экономике.

После появления таких данных акции LVMH рухнули на 5%. Одновременно зафиксировано падение акций Hermes — на 6,54%, а Kering (владельца Gucci) — на 2,97%.

Однако Бернар Арно по-прежнему остается самым богатым человеком на планете, его состояние оценивается в 192 млрд долларов.

А вот разрыв между ним и ближайшим конкурентом Илоном Маском сократился, и теперь составляет 12 млрд долларов.