Вкусная и рассыпчатая: какие подкормки гарантируют такие параметры картофеля

Чем нужно картофелю, чтобы порадовал урожаем? Хорошая подкормка. Для этого смешать 40-60 г азота, 70-90 г калия, 15-20 г фосфора, порядка 10 г магния - из расчета на 10 кг клубней.

Больший процент питательных веществ при этом расходуется при формировании клубней.

Что это нам даст? Это пик потребности картофеля, - отмечает автор канала "В саду у Валентинки" на платформе Дзен

Соответственно, подкормки надо внести до этих пиков.

Если внесение азотных удобрений для дачника - вопрос спорный, то такие подкормки важны для роста клубней и высокого урожая.

Калий необходим для роста надземной части, формирования клубней, а также крахмала. А от этого напрямую зависит вкус картофеля, его рассыпчатость, сбалансированная плотность. Калий влияет на плотность картофеля, лежкость, иммунитет.

А магний отвечает за хлорофилл в листьях, соответственно, - незаменимый участник фотосинтеза. Магний препятствует накоплению "излишних" углеводов в листьях. Он также улучшает жаростойкость, засухоустойчивость.

Вносить подкормку надо до бутонизации, до цветения. Тогда растение успее ее использовать и подготовиться к пику потребностей.