Как навсегда избавиться от морковной мухи с помощью обычного лука: натуральное средство, которое никогда не подводит

00:48 2023-05-25

Морковная муха наносит огромный вред растениям, но от нее можно избавиться с помощью обычного лука.

Для приготовления средства репчатый лук следует нарезать полукольцами и сложить в емкость, а потом залить кипятком. 

Этот состав нужно настоять в течение суток, затем профильтровать и в полученный раствор добавить немного мыла, лучше всего хозяйственного.

Далее средство переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают грядки, на которых посажена морковь.

Такую обработку необходимо повторять раз в неделю. Муха не выносит запаха лука, поэтому оставит морковь в покое.

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