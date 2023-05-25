Как навсегда избавиться от морковной мухи с помощью обычного лука: натуральное средство, которое никогда не подводит

Для приготовления средства репчатый лук следует нарезать полукольцами и сложить в емкость, а потом залить кипятком.
Этот состав нужно настоять в течение суток, затем профильтровать и в полученный раствор добавить немного мыла, лучше всего хозяйственного.
Далее средство переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают грядки, на которых посажена морковь.
Такую обработку необходимо повторять раз в неделю. Муха не выносит запаха лука, поэтому оставит морковь в покое.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__