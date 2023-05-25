ВОЗ призвала мир готовиться к новой смертоносной пандемии

Во время ежегодной ассамблеи организации в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза новой пандемии вполне реальна.

По его словам, она будет куда более опасной, чем COVID. Хотя и появления нового штамма коронавируса, который вызовет волну смертей, в ВОЗ также не исключают.

Гебрейесус сказал, что существует вероятность появления нового патогена с огромным смертоносным потенциалом.

Он предложил готовиться к пандемии, чтобы сразу дать возможной угрозе коллективный ответ.