Рок-певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

Она умерла в Кюснахте после продолжительной болезни.

«Королева рок-н-ролла» привела в экстаз миллионы зрителей своим мощным голосом, смелыми костюмами, сексуальными танцевальными номерами и кипучей энергией. Ее эпохой стали 80-е и 90-е годы.

После прощального тура в 2009 году она ушла в личную жизнь в возрасте 70 лет.

По ее собственным словам, после десятилетий напряженной работы она теперь наслаждалась жизнью без обязательств.

После этого Тернер редко появлялась на публике, например, для продвижения книги или мюзикла о своей истории жизни.

Со своим немецким партнером Эрвином Бахом, который моложе ее на 16 лет, она живет на Цюрихском озере в Швейцарии с 1990-х годов.

В 2013 году они отпраздновали там роскошную свадьбу. Позже Тернер даже принял швейцарское гражданство.

Она прославилась в дуэте со своим тогдашним мужем Айком Тернером в 60-х и 70-х годах.

Такие хиты, как "River Deep - Mountain High" и "Nutbush City Limits" штурмовали чарты многих стран.

Как Тернер рассказала позже, этот брак был для нее тяжелым испытанием.

В 45 лет она снова блистала в центре внимания: альбом «Private Dancer» стал ее сольным прорывом в 1984 году.

С тех пор она заполнила стадионы и музыкальные сцены по всему миру. Она выпустила множество хитов: «При чем тут любовь?», «Гордая Мэри», «Нам не нужен еще один герой» или «Будь нежным со мной, детка» — вот лишь некоторые из них.

Тернер получил множество музыкальных наград. В 2021 году она была занесена в «Зал славы рок-н-ролла» в Кливленде, США. «Если в 81 год мне все еще вручают награды, значит, я что-то сделала правильно», — пошутила она на церемонии по видеосвязи из Швейцарии.

У Тернер было два биологических сына, которые умерли раньше нее в возрасте 59 и 62 лет.

У нее самой был рак толстой кишки и почечная недостаточность. Ее муж пожертвовал ей одну из своих почек в 2017 году.

В автобиографии 2019 года «Моя история любви» она рассказала о многих болезненных переживаниях в жизни, но почтила Баха как своего спасителя и самую большую любовь в своей жизни.