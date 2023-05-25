После выхода мультфильма «В поисках Немо» миллионы рыб-клоунов стали добычей

«После фильма люди во всем мире умирали от желания завести рыб-клоунов в своих аквариумах», — рассказал морской биолог Тати Сутадра, работающая на острове мечты Пхи-Пхи-Дон: «Но большинство из них не знают, как правильно за ними ухаживать, и это несет опасность».

26-летняя женщина руководит проектом по разведению рыб-клоунов в Центре морских открытий курорта SAii Phi Phi Island Village.

Любители снорклинга могут понаблюдать за симпатичными мини-рыбками в их естественной среде обитания в бирюзовом море залива Ло Ба Гао прямо напротив гостиничного комплекса.

В морском центре есть племенная станция, где разводят рыб-клоунов (амфиприонов, как их называют по-научному).

Цель состоит в том, чтобы информировать отдыхающих, а также местных жителей и школьников о животных и угрозах.

«Дети, естественно, очарованы рыбами-клоунами, но мы также хотим вдохновить их проявлять интерес к их сохранению», — отметил Барт Калленс, региональный менеджер отеля SAii Resorts.

Один или два раза в год мальков ложных клоунов (Amphiprion ocellaris, также называемых оранжевокольчатыми анемонами) выпускают в дикую природу под надзором администрации национального парка в Андаманском море. Это тот же вид, что Немо и его отец Марлин в мультфильме.

Всего насчитывается около 30 различных видов рыб-клоунов, семь из которых обитают в море вокруг Таиланда.

Рыбы-клоуны очень чувствительны, говорит эксперт Тати Сутадра: «Если температура воды неправильная, их держат в пресной воде, а не в соленой, или они получают неправильную пищу, они заболевают или умирают».

Но хуже всего то, что со времен ажиотажа вокруг «В поисках Немо» на рыб-клоунов охотились, чтобы заполнить аквариумы.

Это увеличило стоимость до впечатляющих 500 тайских бат (14 евро) за особь.

«Внезапно у рыбы-клоуна появилась цена. У них не было этого до фильма», - сообщают эксперты парка.

По данным благотворительной организации Saving Nemo, которая занимается защитой этого вида, ежегодно в океанах вылавливается более миллиона особей. Это значительно сократило популяцию.

«Рыб-клоунов можно без проблем разводить в неволе. Поэтому наше решение — снабжать магазины выращенной рыбой», — говорится на сайте организации.

Но это не единственная проблема для рыбок.

Обычно они плавают вокруг щупалец анемон с которыми живут в уникальном симбиозе.

Анемоны имеют многочисленные щупальца, через которые они выделяют ядовитые вещества. Они могут использовать его, чтобы отогнать или даже убить рыбу.

Но у рыб-клоунов особая слизистая оболочка, которая делает их невосприимчивыми к токсинам.

Согласно исследованиям, со временем он становится еще толще из-за контакта с анемоном, так что животные могут легко искать защиту между их щупальцами.

Теперь морским анемонам все больше угрожает глобальное потепление. Как и кораллы, они обесцвечиваются и умирают в результате повышения температуры воды.

Для рыб-клоунов это означает, что они находят все меньше и меньше укрытий и безопасных мест для своих детенышей.