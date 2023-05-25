США осуждают масштабную кибератаку, спонсируемую Китаем

Соединенные Штаты и их западные союзники в среду обвинили спонсируемого Китаем хакера в незаметном проникновении в американскую «критическую инфраструктуру» и предупредили, что подобные кампании могут проводиться по всему миру.

В совместном бюллетене органы кибербезопасности США, Канады, Соединенного Королевства, Австралии и Новой Зеландии предупредили о злонамеренной «группе действий», связанной с «кибернетически спонсируемым государством Китайской Народной Республики, также известным как Вольт Тайфун».

«Эта деятельность затрагивает сети критически важных секторов инфраструктуры Соединенных Штатов, а организация, осуществляющая атаку, может применять одни и те же методы (...) по всему миру», — отмечают авторы заявления.

Кибератаки в последнее время стали значительным элементом «новой мировой гибридной войны», которая по мнению аналитиков наносит прежде всего экономический ущерб и подрывает истоки государственности в противоборствующих странах.