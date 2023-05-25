Знаменитая Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет

Американская исполнительница Тина Тернер скончалась, не дожив до 84-летия, о чем информирует портал SkyNews.

В последнее время культовая певица сильно болела. Не стало знаменитости в собственном доме недалеко от Цюриха в окружении близких.

Тернер появилась на свет 26 ноября 1939 года в американском городе Натбуш. С раннего детства она выступала в составе церковного хора.

Став взрослой, Тина стала бэк-вокалисткой Kings of Rhythm. За свою карьеру певица выпустила уйму альбомов, которые были "лидерами" музыкальных чартов.

8 раз Тернер вручали премию "Грэмми".

До своей кончины именитая артистка успела похоронить двоих из четырех своих сыновей.