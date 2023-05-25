Байден назначит своего военного советника Чарльза Брауна главой администрации президента США

В расписании президента на четверг указано, что генерал сменит Марка Милли.

Сенат США должен будет утвердить его кандидатуру после официального выдвижения.

Браун сегодня является военным советником президента и руководит стратегическим планированием Министерства обороны.

Он занимал должность начальника штаба ВВС с 2020 года и был назначен на эту должность тогдашним президентом Дональдом Трампом.

Это первый темнокожий, возглавивший подразделение вооруженных сил США.

Милли принимал участие в военных операциях США в Афганистане, Ираке и Боснии и Герцеговине.