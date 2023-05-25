Чтобы лук не высох: можно ли рвать зеленые стрелки, если он посажен на репку

Нередко неопытные дачники, выращивающие лук на репку, срывают также и зеленые перья. И правда - зачем пропадать добру, если он дал богатые стрелки?

Однако на самом деле это не так. Эксперты подчеркивают: рвать зеленые перья у лука надо тогда, если он для таких целей и поставлен. Но, если планируется вырастить лук на зиму, зелень срывать нельзя. Почему?

Дело в том, что каждое перо соответствует определенному слою в луковице. Если его сорвать, соответствующий ему внутри «лепесток» не заложится либо засохнет.

Пока луковица формируется, вообще перья не надо трогать: иначе это отразится на качестве урожая. Из перьев луковицы набирают до 15 процентов веса,

Для укрупления луковиц и улучшения урожая в конце июля можно отгрести от репки землю (примерно на треть их высоты). А когда перо начнет ложиться, тогда лук надо выкопать и разложить под навесом.

Шейка подсохнет, и лук хорошо будет храниться. После можно срезать ботву либо заплести ее в косы.