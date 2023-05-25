Лжеправоохранители выманили у жительницы Минска более 1 250 000 BYN

По данным следствия, днём 5 мая минчанке в одном из мессенджеров позвонил неизвестный, преставившийся сотрудником Следственного комитета, и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя.

Со слов звонившего, женщине было необходимо в кратчайшие сроки отменить заявку на кредит, а имеющиеся денежные средства на банковских картах застраховать.

Выполняя указания мошенников, жительницы Минска перевела на указанные лжеправоохранителями счета все свои накопления, а также средства компании, директором которой она является.

По факту произошедшего Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.