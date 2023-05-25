Сода для смородины: как с ее помощью спасти культуру от болезней и вредителей

Сода - одно из лучших средств пpофилактики болезней и вредителей смородины. А опасностей немало: в сезон садовую культуру атакуют тля, долгоносики, гусеницы-листоеды. Обработка культуры весной и в начале лета позволяет уберечь кусты от насекомых-вредителей.

Как подготовить для этого нужное средство? Нужно взять ведро теплой воды (40-50 ℃). Добавить туда соду (в пропорции 2 ст. л. на 1 л воды).

Можно взять как пищевую, так и кальцинированную соду, но последний вариант предпочтительнее. Для прилипания можно добавить в состав хозяйственное или любое жидкое мыло. Можно добавить еще и подсолнечное масло, это избавит растение от грибка.

Хорошо обработать таким раствором ствол, ветви, молодые листья. Процедуру надо провести до начала цветения, и планировать такие работы на утро или вечер, в теплую безветренную погоду. Пролить как сам кустарник, так и грунт вокруг.

Для полива 1 куста надо использовать около 5 л раствора. К слову, если к нему добавить раствор дрожжей, он превратится еще и в хорошую корневую подкормку.

После обработки смородину сразу поливать нельзя: выдержать не менее трех часов, и только тогда можно напоить растение.