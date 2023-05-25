Ничего страшного: дочь Волочковой запретила матери приходить на ее выпускной

На фоне слухов, что ее дочь не хочет пускать мать на свой выпускной, балерина Анастасия Волочкова представила 5-tv.ru свою версию событий.

Балерина считает, что ничего страшного не произошло. Более того, они вместе не так давно выступили на концерте Волочковой в московском «Известия Холл».

Также звезда напомнила, что наследница, несмотря на непростые отношения между ними, постоянно участвует в ее спектаклях.

Выпускной вечер, бал. Не захотела видеть, приревновала меня к моей славе и успеху, и ради бога. Ничего страшного не случилось, - заверила танцовщица.

Ранее балерина призналась, что она не присутствовала на последнем звонке Ариадны, и вряд ли появится на выпускном. По словам балерины, родная дочь якобы видит в ней конкурентку.

На днях Ариадна окончила лицей, который работает при Высшей школе экономики. По словам Волочковой, она дала дочери абсолютно все: они записали даже совместный альбом.