Великобритания обвиняет Китай в разворовывании наследия похищенного в годы Второй Мировой войны

Китайский катер был пойман на разграблении двух бывших британских военных кораблей HMS Prince of Wales и HMS Repulse, потопленных Императорским флотом Японии у берегов Малайзии в 1941 году во время Второй мировой войны, сообщает сайтOpex360.

Малазийская газета New Straits Times также сообщила, что дело будет рассматриваться «департаментом национального наследия» и что Верховная комиссия Великобритании в Куала-Лампуре уведомлена об этом.

На спутниковых снимках, опубликованных британской организацией, специализирующейся на наблюдении за океанами и кораблями, видно, как, Chuan Hong 68, принадлежащий Fujian Ya Rui Marine, использует грейферный земснаряд для извлечения стали.

Китайское судно «также образовало 2,5- километровое нефтяное пятно на своем пути», — пишет The Maritime Observatory в Twitter.

Согласно Opex360, Chuan Hong 68 уже был взят на абордаж Малайзией за «грабеж» трех обломков японских военных кораблей.

Эти инциденты происходят в то время, когда Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, игнорируя претензии своих соседей, таких как Вьетнам или Малайзия.

Однако затонувшие военные корабли считаются могилами, охраняемыми конвенцией ЮНЕСКО о подводном культурном наследии, поэтому на них не может претендовать никакая другая страна, кроме той, под чьим флагом они находятся.