Дачники объяснили, почему нельзя класть в лунку картофельные очистки и яичную скорлупу: результат точно не порадует

Очистки от картофеля считаются органическими удобрениями. Однако они очень долго перегнивают, а питательные вещества нужны растениям сразу после посадки.

То же самое касается банановой кожуры. А яичная скорлупа и вовсе разлагается в течение нескольких лет.

Яичную скорлупу в лунке лучше заменить мел, который значительно лучше и быстрее насыщает почву кальцием.

Вместо картофельных очистков стоит применять минеральные удобрения с подходящим составом.