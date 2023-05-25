Дачники объяснили, почему нельзя класть в лунку картофельные очистки и яичную скорлупу: результат точно не порадует

10:46 2023-05-25

При посадке огородных растений в лунки нельзя класть картофельные очистки и яичную скорлупу, и вот почему.

Очистки от картофеля считаются органическими удобрениями. Однако они очень долго перегнивают, а питательные вещества нужны растениям сразу после посадки.

То же самое касается банановой кожуры. А яичная скорлупа и вовсе разлагается в течение нескольких лет.

Яичную скорлупу в лунке лучше заменить мел, который значительно лучше и быстрее насыщает почву кальцием.  

Вместо картофельных очистков стоит применять минеральные удобрения с подходящим составом. 

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