Дачники объяснили, почему нельзя класть в лунку картофельные очистки и яичную скорлупу: результат точно не порадует

Очистки от картофеля считаются органическими удобрениями. Однако они очень долго перегнивают, а питательные вещества нужны растениям сразу после посадки.
То же самое касается банановой кожуры. А яичная скорлупа и вовсе разлагается в течение нескольких лет.
Яичную скорлупу в лунке лучше заменить мел, который значительно лучше и быстрее насыщает почву кальцием.
Вместо картофельных очистков стоит применять минеральные удобрения с подходящим составом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__